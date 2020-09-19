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Haberler Ekonomi Esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı

Esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı

Esnaf sayısı 2 milyona yaklaştı
Giriş Tarihi: 19.9.2020

TÜRKİYE'DE esnaf sayısı Ağustos sonu itibarıyla 2 milyona yaklaşırken, nüfusa göre esnaf yoğunluğu en fazla olan il yüzde 4,3 ile Burdur, en az olduğu il ise yüzde 0,97 ile Şırnak olarak belirlendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine, 31 Ağustos itibarıyla ülkedeki esnaf sayısı 1 milyon 953 bin 120'ye ulaştı. Bu esnaflara ait 2 milyon 103 bin 745 iş yeri kayıtlara geçti.

İZMİR İKİNCİ SIRADA
Yaklaşık 271 bin nüfusa sahip Burdur'da esnaf sayısı 11 bin 638'i bulurken, esnafın en yoğun olduğu diğer iller sırasıyla yüzde 4,21 ile Muğla, yüzde 4,01 ile Çanakkale olarak kaydedildi. İllere göre Türkiye'de esnaf sayısı 240 bin 411 ile en fazla İstanbul'da bulunuyor. Bu rakam, Türkiye'deki toplam esnafın yüzde 12'sini oluşturuyor. İstanbul'u 121 bin 527 esnafla İzmir, 100 bin 535 esnafla Ankara takip etti.

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