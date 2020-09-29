IYTE’ye TEKNOFEST’te basarı ödülü

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020, dolu dolu geçen etkinliklerle tamamlanırken, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makine Mühendisi Bölümü öğrencileri, organizasyonda teknoloji alanında büyük bir başarıya imza attı. İYTE'li öğrenciler Metehan Dölek, Doğan Çingiroğlu, Furkan Alemdar ve İbrahim Şimşek, TEKNOFEST 2020'de final yarışmasında hasta/yaralı bireylerin sağlık kuruluşlarına taşınması esnasında oluşabilecek çevresel etkilerin en aza indirgenmesi ve hastanın araçta daha ileri seviyede tedavi edilmesini sağlamak amacıyla oluşturdukları DİRİM isimli projeleriyle üniversite ve üstü kategoride MEDICAT Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji, Sağlık ve İlkyardım kategorisinde en iyi sunum ödülünü kazandı. Projeyi destekleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "Uzaktan eğitim sürecinde de pandemiye rağmen Enstitümüzün ve öğrencilerimizin elde ettiği başarılar her zaman gurur kaynağımız olmuştur" dedi.

MERT ALPDÜNDAR