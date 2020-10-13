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Haberler Ekonomi Elektrikli scooter için 15 yaş şartı

için 15 yaş şartı

AK Parti kurulması; bisiklet yolu, ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile ve elektrikli scooter kullanma yaşını 15 olarak belirleyen 37 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu.

Elektrikli scooter için 15 yaş şartı
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Çevre kirliliğini önlemek için Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

AYDA 5 LİRA İŞGAL HARCI
Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, Belediyeler tarafından kiralama yerlerinden bir elektrikli scooterden günlük 16,66 kuruş işgal harcı alınacak. Bu harcın aylık tutarı 5 liraya karşılık geliyor. Teklifle bisiklet yolunun tanımı, scooterların kullanımına açık; taşıt ve yayaların trafiğine kapalı olacak şekilde yeniden yapılırken, scooter ve bisiklet şeridi tanımları Kanun kapsamına alınıyor. Karayollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olma şartı getiriliyor. Sürücülerin sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermeleri zorunlu kılınıyor. Scooterların otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılmayacak, bunlarla sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

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