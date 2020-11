İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Kentteki birçok bina da hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, hasarlı binaların sağlamlık durumlarını belirlemek için çalışma başlattı. Binaların kolonlarından beton örnekleri alan ekipler, aynı zamanda kolonlardaki demir yapısı ve işçiliğini de inceliyor. Kolonların donatısına bakan ekipler, alınan beton örneklerini test için laboratuvara gönderiyor. Binanın modellemesi yapılarak, testin sonucuna göre riskli yapı olup olmadığı belirleniyor. Daha sonra hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine sunuluyor. Burada raporu değerlendiren yetkililer, binanın risk durumuna göre yıkılıp yıkılmayacağına karar veriyor. Ekipler, hasarlı binaların tespitini hızlı şekilde yapmak ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece gündüz çalışıyor.



'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla hemen afet sonrasında hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Hasar tespit ekiplerimiz bir yandan hasar tespit işlemlerini yürütüyorlar. Bizler de riskli yapı tespit işlemlerini yürütüyoruz. Bir an önce riskli olan yapıların tespitini yapıp, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için gayretle çalışıyoruz. Riskli yapı tespit işlemlerini yapmak üzere bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlar riskli yapı işlemlerini yürütüyorlar. Biz de burada bakanlık olarak riskli yapı işlemlerine başladık. Bu riskli yapı tespit işlemlerinde binalarda bir takım teknik incelemeler yapıyoruz. Hasar tespitinden farklı olarak daha detaylı incelemeler yapıyoruz. Bu incelemelerde binalardan tahribatlı ve tahribatsız dediğimiz yöntemlerle teknik incelemeler yapıp, numuneler alıyoruz. Test çekiciyle binaların beton durumunu irdeliyoruz. Donatıların durumuna özel tarama cihazlarıyla bakıyoruz. Sonrasında tahribatlı işlemlerle binadan karot numuneleri alıyoruz. Binadaki beton dayanımını detaylı bir şekilde belirliyoruz. Tüm bu elde ettiğimiz verilerle 'riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar' adlı yönetmeliğimiz ile bu binaların modelleri oluşturuluyor ve bir takım hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalara göre de binanın riskli olup olmadığını belirliyoruz" dedi.



Kaynak: DHA

