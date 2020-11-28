‘Denizin içine bile gökdelen yapılır’

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından gözler, son yıllarda birbiri ardına yapılan projelerle kentin Manhattan'ı olma yolunda hızla ilerleyen Bayraklı'daki gökdelenlere çevrildi. Depremden en çok etkilenen bölgede birçok bina hasar görürken, gökdelenlerin sağlam bir şekilde ayakta kalması dikkatleri çekti. Bu gökdelenlerden biri olan 34 katlı ve 120 metre yüksekliğindeki İZKA PORT projesini hayata geçiren İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, bu sağlamlığın sırrını Yeni Asır'a anlattı. Türkiye'nin birçok ilinde büyük ölçekte kentsel dönüşüm projelerine imza atarak binlerce konut yaptıklarını söyleyen Azat Yeşil, işin sırrının kullanılan malzemenin kalitesinde, ekibin tecrübesinde ve zeminin durumuna göre yerin metrelerce altına çakılan kazıklama işleminin detaylarında saklı olduğunu anlattı.



SÜLFATA DAYANIKLI ÇİMENTO

34 katlı İZKA PORT'un 65 metre derine çakılan baret kazıklar ile beton ve demirlerin deniz suyundan çürümemesi için konulan sülfata dayanıklı çimento sayesinde depremden korunduğunu ifade eden Yeşil, "Emniyetli tarafta kalarak kazık boylarını belirledik. Daha güvenli olması için 65 metre derine girdik. İzmir'de ilk defa bu kadar uzun kazıklar kullanıldı. Tüm süreci jeoloji ve inşaat mühendislerimiz yakından takip etti" dedi.



'KURALLARA MUTLAKA UYULMALI'

Bayraklı'daki gökdelen bölgesinde daha yüksek kuleler yapılmasında sakınca olmadığını söyleyen Yeşil, sözlerini şöyle tamamladı: "Denizin yakınında olması gökdelen yapılmasını engellemez. Dünyada bunun örnekleri var. Dubai'de denizin içine gökdelen yapmışlar. Önemli olan zemini iyi çözüp teknik kurallara uymak."



'DEPREMİN NE OLDUĞUNU İYİ BİLİYORUZ

JEOLOJİK yapısı itibariyle Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını söyleyen Yeşil, "Biz firma olarak depremin ne olduğunu iyi biliyoruz. Firmamızda en iyi üniversitelerden mezun mühendis ve mimarlar görev yapıyor. Ben de mimarım ve şehir planlama üzerine yüksek lisans yaptım. Marmara depreminden sonra Yalova'da 1150, Mersin'de 680, Diyarbakır'da 700 konut yaptık. Bunların hepsi sağlam ve hiçbir hasar söz konusu değil" dedi.



O BİNA MEKSİKA'DAYMIŞ

İZMİR'DEKİ depremin ardından sosyal medyada yüksek bir gökdelenin görüntüsü paylaşıldığının anlatan Azat Yeşil, "Çekilen görüntü İzmir'de değil Meksika'da daha önce 7.4 büyüklüğündeki bir depremde sallanan 200 metrelik bir binanın görüntüsü" dedi.



'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BİZ DE VARIZ'

DEPREMDEN sonra kentsel dönüşümle ilgili aldıkları kararı açıklayan Yeşil, "Bu konuda Türkiye'de en deneyimli 5 firmadan biriyiz. İlk üçe bile girebiliriz. Sosyal donatı alanları, parklar, peyzaj alanları ve spor tesisleriyle kentsel dönüşümde biz de varız" dedi.