Çiğli’ye İzmir Doğalgaz abone merkezi Açıldı

İZMİR'İN doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, abone merkezleri sayısını artırıyor. Müşteri potansiyeli ve talepleri göz önüne alan İzmir Doğalgaz, Çiğli'de yeni bir abone merkezi açtı. Doğalgazla ilgili her türlü işlemin yapılacağı merkez tüm İzmirlilere hizmet verecek. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, doğalgazı İzmirlilerle buluşturma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Sayıları artan abonelerimize hızlı hizmet vereceğiz" dedi. Yeni şube Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi No:855/A'da cumartesileri de açık olacak.