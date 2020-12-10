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Haberler Ekonomi Milli işlemci ‘Çakıl’ gün sayıyor

Milli işlemci ‘’ gün sayıyor

Milli işlemci ‘Çakıl’ gün sayıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2020

SON teknoloji ürünleri yerli ve milli olarak üretme vizyonuyla hareket ederek başarılı sonuçlar elde eden Türkiye, savunma, haberleşme, otomotiv ve endüstri alanlarında ihtiyaç duyduğu çipleri üretmek için gün sayıyor. Prototipi üretilen ve başarıyla çalışan milli işlemci Çakıl'ın ASELSAN'ın ilk ürünlerinde kullanılmaya başlanacağı öğrenildi. Savunma, havacılık ve silah elektroniğinde görev alan bilgisayarların güvenliği Çakıl'a emanet edilecek. BİLGEM'de üretilen milli işlemci Çakıl, maliyet avantajı da sağlayacak. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl, yerlileşen en stratejik teknolojik ürünlerden biri olacak.

BETÜL USTA

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