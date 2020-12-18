İnşaatlardaki beton kalitesi en az C35 olmalı

İZMİR'DE Kasım ayında meydana gelen 6.6 şiddetindeki acı deprem sonrası tekrar gündeme gelen "Güvenli Yapı" tartışmalarını yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve yüzlerce projeye imza atan Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Koç değerlendirdi.

DEVLETTEN TEST DESTEĞİ

Güvenli yapı kavramının detaylarını anlatan Cem Koç, "İzmir depreminden sonra pek çok insan binalarının güvenli yapı statüsünde olup olmadığını sorgulamaya başladı. Öncelikle bu konuda endişesi olan herkes binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını belli testlerden geçirerek öğrenmeli. Bu testleri yaşadıkları kentin bu konudaki uzman ekiplerine ve devlet desteği ile yaptırabilirler. Bir bina kullanım süresince maruz kalacağı düşey ve yatay yükleri güvenli sınırlar içerisinde taşıyabiliyor ise güvenli yapıdır. Bir binanın depremden etkilenme derecesi, o binanın zemininden, statiğine, kullanılan malzemeden işçilik kalitesine kadar birçok unsura bağlıdır. Yeni yapılan bir binada temel yapısının zemin yapısı ile uyumlu olup olmadığı, kullanılan beton sınıfının değerleri, beton demir oranlarının önemi, statik hesabın çok ciddi yapılması ve en önemlisi denetimin çok sık ve doğru yapılması güvenliği artıran unsurlardır" dedi.



DENETİM ŞART

DENETİMİN çok büyük önem arz ettiğini belirten Koç "Her yeni binanın güvenli olmadığını yaşadığımız son depremde gördük. Daha iki yıl önce yapılmış bina duvarlarının, kolon kiriş bağlantı noktalarının çatladığını hep birlikte gördük. Bu nedenle yukarıda altını çizdiğimiz konular ilgili kurumlar tarafından sıkı şekilde denetlenmeli" dedi.



KULLANILAN MALZEME ÖNEMLİ

BİR yapının güvenli olması için zeminin, yönetmelik ve mevzuatlara uygun seçilmiş olması gerektiğini belirten Koç, "Zemin etüt çalışması yapının güvenliği açısından, uygun teknoloji ile doğru ve titiz bir şekilde yapılmalıdır. Yapı tasarımı yüksek kalitede mühendislik ve mimarlık hizmetleri ile amacına uygun projelendirilmiş olmalıdır. Yapının taşıyıcı sistem seçimi, zemin etüdü ve projesine göre en iyi kalitede mühendislik hizmeti ile hazırlanmalıdır"diye konuştu. "İnşaat süresince en ince detaylarda bile kullanılan malzemenin standartlara uygun olması ve mümkünse standart üstüne olması şart" diyen Cem Koç "Bu aşamalar bittikten sonra yapının güvenli olabilmesi için en önemli ikinci konu, inşaatta kullanılacak malzemenin kalitesidir. Can ve mal güvenliği için yapının özellikle taşıyıcı sistem için gerekli olan malzeme seçimi kesinlikle titizlikle ve doğru şekilde yapılmalıdır. Beton ve donatı seçimi doğru yapılmalı ve donatı korozyonunun oluşmaması için, geçirimsiz yüksek kaliteli beton kullanılmalıdır. Özellikle, deprem bölgelerinde kullanılacak betonlarda, donatıda korozyon oluşmamasının yanında betonu dış etkilere karşı korumak ve uzun ömürlü kılmak için beton sınıfı en az C35 düzeyine yükseltilmelidir. Bununla birlikte işçilik kalitesinin düzenli ve sistemli bir şekilde kontrolü sağlanmalıdır" dedi.