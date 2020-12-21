Basurdan kurtaran bitkiler

Vücudun en hassas yerlerinden biri olan makat ve çevresinde oluşan şişmiş damarlara basur denir. Bu rahatsızlık halk arasında mayasıl ve hemoroid isimleriyle de bilinir. Zaman zaman ortaya çıkan bu rahatsızlığın yetişkinlerin 4'te 1'ini etkilediği bilinmektedir. Altta yatan sebep ortadan kaldırılmazsa, bir süre sonra, söz konusu damar yumakları makatın dışına doğru çıkarlar. Çoğu zaman ağrılı ve kaşıntılıdır.

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR

Basurun iç ve dış olmak üzere 2 türü vardır. Kişiyi çok rahatsız eden, yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Bazı vakalarda kişinin oturmasına bile engel olabilir. Basur şikayetleriniz hafif şiddette seyrediyorsa, evde uygulanabilen bitkisel tedaviler ile bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Ancak ağrı ve kanama varsa mutlaka bir uzman doktora danışmalısınız. Doktorunuzun önerdiği tedaviye yardımcı olarak şimdi sıralayacağımız bitkisel tedavi yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

KİŞNİŞ TOHUMU

Kişniş tohumları geçmişten günümüze basur şikayetlerini azaltmak amacıyla sıklıkla kullanılır. Tek yapmanız gereken, bir miktar kişniş tohumunu bir gece suda bekletmek ve ertesi gün bu suyu içmek. Kişniş tohumları kanama, kaşıntı ve yanma gibi şikayetleri ortadan kaldırır. Ayrıca bölgede oluşan iltihabı ve şişliği yok eder.



MANGO ÇEKİRDEKLERİ

Ülkemizde de kolayca ulaşılabilen tropikal meyvelerden biri olan mangonun içerisinde iltihap önleyici maddeler bulunur. Yediğiniz mangoların çekirdeklerini atmak yerine kurutup toz haline getirin. Ardından günde iki kez, bir miktar bal ile birlikte tüketin.



DEREOTU KÜRÜ

BU kürü uygulamak için sadece bir tutam dereotu ve bir su bardağı içme suyuna ihtiyacınız olacak. İlk olarak dereotunu parçalayın ve suyu çıkana kadar ezin. Ardından ezdiğiniz dereotunu içme suyuna koyun. Hazırladığınız bu suyu sabahları ve gece yatmadan önce, aç karna tüketin. Bu kür düzenli uyguladığınız takdirde, basur şikayetlerini kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırır.



ALOE VERA

CİLT ile ilişkili birçok rahatsızlıkta kullanılan aloe vera, söz konusu basur olunca da mucizeler yaratıyor. Basur şikayetleri arasında yer alan yanma ve kaşıntı hissini kısa süre içerisinde geçiren bu bitki ayrıca bölgedeki iltihabı ve tahrişi yok eder.



ÇOBANÇANTASI KÜRÜ

Bu kürü uygulayabilmek süre içerisinde geçecektir. için 4 tatlı kaşığı çobançantası bitkisi ile 4 bardak soğuk suya ihtiyacınız olacak. Bitkiyi kıyıp suyun içine atın ve 8 saat bekletin. Sürenin sonunda elde ettiğiniz karışımı süzüp şifa niyetine için. Ayrıca bu karışımı pamuk yardımıyla basur olan yere sürün. Bu kür düzenli kullanımda bir haftada sonuç gösterir.



YABAN MERSİNİ

BİR miktar yaban mersinini sargı bezine sarıp basurun olduğu bölgeye uygulamak, basuru olan kişileri çok rahatsız eden acı ve yanma hissini hafifletir. Yaban mersini antienflamatuar özelliği sayesinde etkili basur çözümleri arasında yer alır.