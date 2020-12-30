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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan’a Leblebi’li uğurlama

Başkan Erdoğan’a ’li uğurlama

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, sahiplendiği engelli köpek '' ile Başkan Erdoğan'ı işe uğurladığı fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan’a Leblebi’li uğurlama

30.12.2020

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" dedi. Paylaşımda, Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 'Leblebi'yi sevdiği fotoğraflar da yer aldı. Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında İstanbul Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş ve burada 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, daha önce yine Twitter hesabından Leblebi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesindeki kulübesinin görüntülerini paylaşmıştı.

HAYVAN HAKLARI KONUSUNA ÖZEL İLGİ GÖSTERİYOR
HAYVAN hakları konusuna özel bir hassasiyet gösteren Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etmiş, trafik kazası sonucu kalçasında oluşan kırıklar nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren "Leblebi" isimli engelli köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, Leblebi'yi sahiplenirken, yeni Hayvanları Koruma Kanunu'nun bir an önce Meclis'ten geçmesini temenni ettiğini ifade etmişti. Erdoğan, Leblebi'yi sahiplendiği gün, "Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim" mesajı da vermişti.

Emine Erdoğan paylaştı: Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile uğurladık

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