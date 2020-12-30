Centriplus 60 milyonluk ithalatın önüne geçti

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 yıl önce kurulan Centriplus, 25 yılı aşkın proses ve seperasyon mühendisliği tecrübesiyle müşterilerine hizmet veriyor. Süt, yemeklik yağ, arıtma ve ilaç sanayinde kullanılan separatörlerin yedek parçalarını üretip satan ve firmalara servis hizmeti sunan Centriplus, 'güçlü servis, güçlü satış' ilkesiyle yakaladığı müşteri memnuniyeti sayesinde sektörde adından söz ettiren bir firma haline geldi

40 KİŞİYE İSTİHDAM

Centriplus Genel Müdürü Mehmet Egeli, firma hakkında bilgi verdi. İki yıl önce 8 çalışanı olan firmalarının şu an 27'si mühendis toplam 40 çalışanla hizmet verdiğini dile getiren Egeli, "Ben gemi mühendisiyim. Seperatörler gemilerin olmazsa olmaz ekipmanıdır. Gemilerden kazandığım bilgi ile sektöre girdim, firmamızda 25 yıllık separasyon tecrübesi olan personelimiz de var. Üretim alanında yurtdışındaki fabrikaların muadili olduk. Ülkemiz içerisinde 135 müşterimiz var, toplam 900 aktif makinenin bakımını yapıyoruz. Müşterilerimize makine veya iyileştirme istediğinde anında cevap veriyoruz. Yurt dışı firmalardan hizmet alınarak bu iş yapılsa ülkemiz için 60 milyon liralık kayıp olacaktı, ama bu parayı ülkemizde tutmayı başardık. Dışardan ithalatı önleyip ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde hizmet ağımız var. Ürettiğimiz yedek parçaları Kıbrıs, Irak, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, İzlanda ve İtalya'ya gönderiyoruz. Hedefimiz üç tane yurtdışı bayisi açmak. Adnan Menderes Üniversitesi ile çalışıyoruz. Mühendislik bölümü öğrencileri fabrikamızda staj yapıyor. Kurs bittikten sonra da bizde çalışıyorlar. Genç mühendislere yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPILIYOR

TÜRKİYE'DE seperatör sektöründe kurumsal firma sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Egeli, "Sadece yedek parça değil, makinanın tamamına parça üretebiliyoruz. İş yaptığımız firmalara servis hizmeti de sağlıyoruz. Bakım yaptığımız makinede çözülemeyecek bir sorunla karşılaşılırsa 24 saat içinde yerine geçici makine koyuyoruz. Bu diğer firmalarda yok. Dünya standartlarında üretim yapıyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE