Bağ-Kur’lular krediyle hemen emekli olacak

Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur'lulara müjdeli bir haber daha geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur'luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya edip emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden 1.60 faizle, 36 ay vadeli krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

36 AY VADELİ OLACAK

SOSYAL Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında dün kredi işbirliği protokolü imzalandı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 1 Şubat'a, ilk taksit son ödeme tarihinin de 31 Mart'a uzatıldığını anımsattı.



YÜZDE 63 İNDİRİM

YILMAZ, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya etmek için ödeyeceği tutarın 24 bin lira olduğunu anımsatarak, "Yapılandırmaya başvururlarsa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır. Sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ/ANKARA