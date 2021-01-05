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Mükemmel konumda, icradan satılık 354 m² arsa

Mahkeme, 'un ilçesindeki mahallesinde yer alan 354 m²'lik arsa için satış kararı verdi. Karadeniz sahil yoluna 500 metre uzaklıktaki arsa konumuyla dikkatleri çekiyor.

Mükemmel konumda, icradan satılık 354 m² arsa

05.01.2021, 12:44

İcradan satılık mükemmel konumda arsa. Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde yer alan arsa karadeniz sahil yoluna sadece 500 metre uzaklıkta yer alıyor. İcra yoluyla satılacak arsa için biçilen kıymet 531 bin TL. Taşınmaz beşirli sahiline ve dolgu çalışmaları devam eden gülcemal sahil projesine yakın mesafede.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda taşınmaza ilişkin bilgilere de yer verildi. Taşınmazın satış tarihi, 17/02/2021 günü 11:30 - 11:35 arası olarak belirlendi.

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