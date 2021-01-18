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Haberler Ekonomi MSB 'den muvazzaf subay alımı

'den muvazzaf subay alımı

2021 Yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu paylaştı. Muvazzaf subay alımı kılavuzunda başvuru şartlarının yanı sıra başvuru şekli de yer alıyor.

MSB 'den muvazzaf subay alımı

18.01.2021, 10:18

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacak. Subay alımı için başvuruları 14 Şubat 2021e kadar devam edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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