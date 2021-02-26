Güvenli ve çağdaş lojistik hizmeti

Yüzde 100 Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin bağlı ortaklığı olan Manisa Organize Sanayi (MOS) Lojistik Hizmetleri A.Ş., uluslararası standartlarda sanayiciye sürdürülebilir, güvenilir ve çağdaş bir lojistik hizmeti sağlıyor. Gerek mevcut sanayicilerin navlun maliyetlerini aşağı çekerek, navlun kazanımlarını yeni yatırımlara kanalize ederek istihdam artışı yaratan MOS Lojistik, ulusal ve küresel ölçekte lojistik hız ve maliyetlerde verim artışı gerçekleştirerek sanayiciyi uluslararası piyasalarda daha rekabetçi kılıyor.

ÇEVRECİ BİR TAŞIMACILIK

2010 yılında resmi açılışı yapılan ve 306 bin metrekarelik alanda bulunan MOS Lojistik Hizmetleri A.Ş. bölge limanlarına trenle günlük 300 konteyner taşıyor. MOS Lojistik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Arda Erman, demiryolu taşımacılığı ile güvenli ve çevreci bir taşımacılık hizmeti sağladığını vurgulayarak, "Manisa Organize Sanayi Bölgemiz 11 milyon metrekarelik bir alanda kuruldu. Bundan 13-14 yıl önce, dış ticaret hacimleri de değişince bir lojistik merkez kurulum ihtiyacı doğdu. Bizim doğrudan limanlara giden ithalat, ihracat konteyner yoğun bir trafiğimiz var. Sanayinin depolama yapabileceği dış alan kullanımlarına da ihtiyacı var" dedi.

AKSATMAYAN ANLAYIŞ

11 yıl içerisinde, sanayicinin demiryolu taşımacılığına karşı olan tereddütlerini ortadan kaldırmak için çok büyük efor sarf ettiklerini belirten Arda Erman, "Biz uluslararası taşıma yapmıyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin ithalat ve ihracat konteynerini, Aliağa'daki konteyner limanları ile İzmir Alsancak Limanı arasında demiryolu ile yurt içi nakliyesini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken gemi terminleri, gemi süreleri, limanların serbest kullanım süreleri göz önünde bulundurularak fabrikayla ithalatla da üretimi aksatmayacak noktada taşımalarını yapıyoruz. Tabii demiryolu taşımacılığı fabrikaların içine doğrudan girmiyor. Bir aktarma alanına ihtiyaç oluşturuyor. Daha önce 15-20 bin metrekare olan alanımız zamanla 55 bin metrekare oldu. Yaklaşık 6 yıldır ise doğan ihtiyaç 75 bin 500 metrekarelik kara limanı gibi konteyner ara aktarma sahasına kavuşmamıza sağladı" dedi.

GÜNLÜK 300 KONTEYNER

Her gün 4 defa demiryolu yük seferi yaptıklarını kaydeden Erman, "İlk tren İzmir Alsancak Limanı'ndan 50 vagonla MOS'a geliyor. Aynı lokomotif ihracat mallar için 50 vagonla Aliağa'ya gidiyor; Aliağa'daki 50 vagonu alıyor ve yükleyerek MOS Terminale getiriyor. MOS'tan da gece en son 01:00 treninden Alsancak Limanı'na girecek olan ihracat yüklerini trenle götürüyor. Tek lokomotifle aynı bölge içerisinde 4 tren seferi yapıyoruz. Tren ile günlük ortalama 300 konteyner taşıyoruz. Tabi demiryolunun getirdiği en büyük avantajlardan biri İzmir-Manisa ve Manisa-Aliağa arasındaki karayolu trafiğini ciddi anlamda rahatlatıyor olması. Çünkü yollardaki en büyük trafik sıkışığını ve kaza risklerini ortaya çıkartan ağır vasıta araçları kullanımıdır. İhracatta da aynı şekilde gemi terminallerden çok önce boş konteynerleri MOS'a çekiyoruz. Yükleme yerleri yurt dışı servisleri belli. Gemi planı belli olmadan önce yüklüyoruz. Fabrikalardaki depo alan sıkışıklıklarını, fabrika içindeki gereksiz mal maliyetlerini ortadan kaldırıyor veya bir şekilde minimize ediyoruz. Böylece sanayici hız, esneklik ve çok ciddi bir planlama alanı kazanıyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK