Sheraton Çesme Swissotel oluyor

SWİSSOTEL, İzmir kent merkezinde işlettiği "Swissotel Büyük Efes"in ardından, turizm merkezi Çeşme'ye de açıldı. Çeşme Ilıca'da yıllardır Sheraton markasıyla hizmet veren otelin işletmesinin Swissotel Grubu'na devredildiği bildirildi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, gelişmeyi doğruladı. Demir, "Zaten 1-2 yıldır binanın farklı bir konseptle hizmet vereceği konuşuluyordu. Sahipleri marka arayışına girmişti. Sonuçta Swissotel ile anlaştılar. Anlaştıktan sonra içindeki malzemeler ve içinin projeye uygun halde boşaltılması başladı. Bize de, geçtiğimiz günlerde 18 ay içerisinde Swissotel markasıyla açılacağı hedefi konulduğu söylendi" dedi.