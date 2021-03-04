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Haberler Ekonomi Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 4+1 dubleks daire

'de icradan satılık 4+1 dubleks daire

'nın ilçesinde bulunan 240 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 4+1 dubleks daire

04.03.2021, 10:16

Mahkeme Ankara Yenimahalle'de bulunan 4+1 ve 240 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. İlanda dairenin salon, mutfak, antre, hol ve oda zeminlerinin laminant parke ve duvarlarının saten boya olduğu belirtildi. Dairenin satış fiyatı olarak ise 310.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.04.2021 15:05 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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