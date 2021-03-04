Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 4+1 dubleks daire

Mahkeme Ankara Yenimahalle'de bulunan 4+1 ve 240 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. İlanda dairenin salon, mutfak, antre, hol ve oda zeminlerinin laminant parke ve duvarlarının saten boya olduğu belirtildi. Dairenin satış fiyatı olarak ise 310.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 07.04.2021 15:05 belirlendi.