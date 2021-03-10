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Haberler Ekonomi Kripto para kullanımında Avrupa’da ilk sıradayız

Kripto para kullanımında ’da ilk sıradayız

Kripto para kullanımında Avrupa’da ilk sıradayız

10.3.2021

DÜNYA Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke Nijerya oldu. Türkiye ise kripto para kullanan ülkeler arasında 4. sıraya yerleşirken, oranın yüzde 16 olduğu gözlendi. Bu orana bakıldığında da Türkiye'nin Avrupa'da birinci sıraya yerleştiği kaydedildi. Öte yandan, kripto paralar 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasında medyada döviz, altın ve borsa gibi yatırım araçlarından daha fazla konuşuldu.

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