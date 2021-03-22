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Haberler Ekonomi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak

500 personel alacak

, 500 personel alacağını duyurdu. Müdürlük, son başvurunun 26 Mart'ta olacağını açıkladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak

22.03.2021, 10:18

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ''Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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