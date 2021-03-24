  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’da sökülecek

Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’da sökülecek

Brezilya Donanması’nda 21 yıldır hizmet veren ‘’ isimli uçak gemisi, söküm için ’ya getirilecek. Mayıs ayında sökümüne başlanacak gemi için yaklaşık 14 milyon lira ödendi

Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’da sökülecek

24.3.2021

Brezilya Donanması'na ait 'NAe São Paulo' isimli gemi denizlere veda ediyor. Geçtiğimiz günlerde açık artırmaya çıkarılan geminin gövdesi, Türk gemi söküm tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen açık artırmaya katılan Rio de Janeiro şirketi Cormack Maritima tarafından satın alındı.

FRANSIZ DONANMASINDAYDI

Cormack Maritima Müdürü Jorge Cormack, hizmet dışı bırakılan geminin Mayıs-Haziran ayları arasında İzmir Aliağa'ya sökülmek üzere gönderileceğini kaydetti. 'NAe São Paulo', ilk olarak 1963'te Fransız Donanması tarafından 'Foch' adıyla görevlendirilmişti.

2000 yılında Brezilya Donanması'nda hizmete başlayan gemi, burada Brezilya Donanması'nın yeni amiral gemisi oldu.

Öte yandan, Fransa ve Brezilya arasında imzalanan anlaşmadaki bir maddede, geminin 'AB onaylı geri dönüşüm tesislerinde, güvenli ve çevreye uygun bir şekilde sökülebilir' ifadesi yer alıyordu. Bu nedenle geminin söküm işleminde Fransa'nın da söz hakkı doğdu. Brezilya Donanması ise, satışla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’da sökülecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.