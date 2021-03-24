Brezilya’nın uçak gemisi Aliağa’da sökülecek

Brezilya Donanması'na ait 'NAe São Paulo' isimli gemi denizlere veda ediyor. Geçtiğimiz günlerde açık artırmaya çıkarılan geminin gövdesi, Türk gemi söküm tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen açık artırmaya katılan Rio de Janeiro şirketi Cormack Maritima tarafından satın alındı.

FRANSIZ DONANMASINDAYDI

Cormack Maritima Müdürü Jorge Cormack, hizmet dışı bırakılan geminin Mayıs-Haziran ayları arasında İzmir Aliağa'ya sökülmek üzere gönderileceğini kaydetti. 'NAe São Paulo', ilk olarak 1963'te Fransız Donanması tarafından 'Foch' adıyla görevlendirilmişti.

2000 yılında Brezilya Donanması'nda hizmete başlayan gemi, burada Brezilya Donanması'nın yeni amiral gemisi oldu.

Öte yandan, Fransa ve Brezilya arasında imzalanan anlaşmadaki bir maddede, geminin 'AB onaylı geri dönüşüm tesislerinde, güvenli ve çevreye uygun bir şekilde sökülebilir' ifadesi yer alıyordu. Bu nedenle geminin söküm işleminde Fransa'nın da söz hakkı doğdu. Brezilya Donanması ise, satışla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.