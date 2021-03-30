İzmir’e 2. çevre yolu müjdesi

İZMİR'E ikinci çevre yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak ve Buca ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayarak mevcut çevre yolu üzerindeki trafik yükünü azaltacağı öngörülen projenin, ÇED süreci başladı. 15 Nisan'da halkın katılımı ile bir toplantı düzenlenecek.

Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere kesiminden ayrılacak, Menemen ve Çiğli'nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelecek. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka'nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçecek. Devamında Homeros Vadisi'ni ve Manisa Yolu'nu keserek Bornova'nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşacak ve İzmir-Ankara Devlet Yolu ile İzmir İstanbul Otoyolu ile kesişecek.