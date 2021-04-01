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Haberler Ekonomi Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta stopaj indirimi 31 Mayıs'a uzatıldı

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta indirimi 31 Mayıs'a uzatıldı

'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, bugün sona ermesi öngörülen indiriminin süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta stopaj indirimi 31 Mayıs'a uzatıldı
DHA

01.04.2021, 09:28

Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs'a uzatıldı.Ekim ayında altı aylık süre için alınan karar ile, TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e indirilirken, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı sıfırlanmıştı.

Karar kapsamında, stopaj indirimi; 1 Nisan'dan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Nisan'dan itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

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