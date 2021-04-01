Malatya'da icradan satılık elma bahçesi

Mahkeme Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan 4690 metrekare büyüklüğündeki elma bahçesi için satış kararı verdi. Arazinin toprak yapısının orta bünyeli, orta derinlikte, kumlu- tınlı yapıda olup, tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan bir yapı arz ettiği ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 03.09.2021 10:00 belirlendi.