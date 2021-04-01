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Haberler Ekonomi Malatya'da icradan satılık elma bahçesi

'da icradan satılık elma bahçesi

'nın ilçesinde bulunan 4690 metrekare büyüklüğündeki elma bahçesi mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da açıklandı.

Malatya'da icradan satılık elma bahçesi

01.04.2021, 10:21

Mahkeme Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan 4690 metrekare büyüklüğündeki elma bahçesi için satış kararı verdi. Arazinin toprak yapısının orta bünyeli, orta derinlikte, kumlu- tınlı yapıda olup, tuzluluk ve drenaj sorunu olmayan bir yapı arz ettiği ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 03.09.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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