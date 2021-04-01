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Haberler Ekonomi Mardin'de icradan satılık 128 metrekare bodrum

'de icradan satılık 128 metrekare bodrum

'in ilçesinde bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki bodrum mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda bodrumun satış fiyatı da belirtildi.

Mardin'de icradan satılık 128 metrekare bodrum

01.04.2021, 10:33

Mahkeme Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki bodrum için satış kararı verdi. Bodrumun bina girişine göre arka cephede kalmakta olduğu, yakınında alışveriş merkezleri ve eğitim kurumları bulunduğu ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 04.05.2021 14:10 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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