Mahkeme Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki bodrum için satış kararı verdi. Bodrumun bina girişine göre arka cephede kalmakta olduğu, yakınında alışveriş merkezleri ve eğitim kurumları bulunduğu ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 04.05.2021 14:10 belirlendi.
Mardin'de icradan satılık 128 metrekare bodrum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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