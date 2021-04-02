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Haberler Ekonomi İmalat PMI üst üste 10 aydır büyüme bölgesinde

İmalat PMI üst üste 10 aydır büyüme bölgesinde

İmalat PMI üst üste 10 aydır büyüme bölgesinde

2.4.2021

EKONOMİK büyümenin öncü göstergelerinden İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) martta 52,6'ya yükselerek üretimde güçlü bir iyileşmeye işaret etti. 50 puanın üzerindeki seviyelerin güçlenmeye işaret ettiği endeks, üst üste 10 aydır 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşiyor. İSTANBUL Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, sektörlerin çoğunun üretim artışı kaydettiğini söyledi.
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