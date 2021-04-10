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Haberler Ekonomi Çesme’de ‘İzale-i Suyu’ satışı: 147 milyon lira

Çesme’de ‘İzale-i Suyu’ satışı: 147 milyon lira

Çesme’de ‘İzale-i Suyu’ satışı: 147 milyon lira

10.4.2021

İZMİR'İN turistik ilçesi Çeşme Alaçatı'da, 127 bin 897 metrekarelik taşınmaz için, Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu 147 milyon 081 bin lira muhammen bedel karşılığında açık artırma usulüyle satış kararı aldı. Denize sıfır taşınmazın İzalei Şuyu davası nedeniyle satılacağı belirtilen metinde, 147 milyon 081 bin 929,50 TL fiyatın belirlendiği taşınmaz için ihale tarihi 29 Nisan olarak belirlenirken, ihalenin ise Sakarya mahallesinde yer alan Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.
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