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Haberler Ekonomi Rus turistlerden yoğun talep var

Rus turistlerden yoğun talep var

Rus turistlerden yoğun talep var

16.4.2021

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Hazirandan başlamak üzere Rusya'dan ülkemize yönelik talebin yüksek olacağını ve sezonun ekim ve kasım aylarını da kapsayacak biçimde sonbahar aylarına uzayacağını öngörüyoruz." dedi. Türkiye'nin, Rus misafirler için vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu anlatan Bağlıkaya, vaka sayılarının azaltılması ile birlikte uçuşların en kısa zamanda yeniden başlatılacağına inandığını vurguladı.
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