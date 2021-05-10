SHIB nedir? Shiba Coin saat kaçta Binance'de olacak? SHIB nasıl alınır?

Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Bu son dakika gelişmesi sonrası Shiba Uni ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Peki, Shiba Uni nedir, nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler...

SHIBA COİN BİNANCE NE ZAMAN ÇIKACAK? AÇIKLAMA GELDİ!

Kripto para borsası Binance, son günlerin Dogecoin'le birlikte konuşulan kripto parası Shiba Inu'yu (SHIB) listeleme kararı aldı.

Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. İşlemler, bugün TSİ 14.00'te başlatılacak. Kullanıcılar şimdiden SHIB yatırabilirler.

SHİB NEDİR?

SHIB, resmi internet sitesinde "kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi" olarak tanımlanıyor. SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin'e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor.

SHIBA INU NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

Shiba Inu'nun şu anda tüm popüler kripto para borsalarında listelenmiyor. Ancak yine de kolaylıkla satın alınabilecek kanallar mevcut. SHIB, OKEx, Poloniex ve Gate.io üzerinden alınabileceği gibi, ünlü DeFi platformu Uniswap (UNI) üzerinden de kolaylıkla satın alınabilir.