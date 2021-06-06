Hatay'da icradan satılık daire

Mahkeme Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan 2+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin İskenderun İlçe merkezine 5 km mesafede bulunduğu ve belediye ve altyapı hizmetinden yararlandığı da ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Binanın satış tarihi olarak 26.08.2021 14:00 belirlendi.