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Haberler Ekonomi Vergı kaçıran akaryakıt sirketlerine 6 mılyon ceza

Vergı kaçıran akaryakıt sirketlerine 6 mılyon ceza

Vergı kaçıran akaryakıt sirketlerine 6 mılyon ceza

7.6.2021

MALİYE Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koyarken, vergi kaçıran şirketler artık kapatılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında 30 binin üzerinde denetim yapıldığını, 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.

HAZAL ATEŞ

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