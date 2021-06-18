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'i şaha kaldıracak

İnanç turizmi İzmir'i şaha kaldıracak

18.6.2021

İzmir'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, Ege'de 7 kiliseler olarak bilinen kiliselerin İzmir'i inanç turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirebileceğini söyledi.

KUTSAL KİLİSELER
Hıristiyanlığın önemli figürlerinden Aziz Yohanna'nın, Roma İmparatoru Domitianus tarafından sürgüne gönderildiği Patmos Adası'ndan İzmir, Efes, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Denizli'de bulunan Hıristiyan topluluklara yazdığı mektuplardan sonra bu bölgelerde kiliseler kuruldu. Erken Hıristiyanlık döneminde kurulan ve Yuhanna İncili'nin Vahiy Bölümü'nde geçtiği için Hıristiyan dünyası için kutsal kabul edilen, bu kiliseler, İzmir'i inanç turizminin merkezlerinden biri yapabilecek potansiyele sahip.

Tercan, "İzmir maalesef elindeki turizm değerlerini verimli kullanamıyor, turizmde hak ettiği noktada değil. İzmir sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi değerleriyle de inanç turizmi açısından zengin potansiyele sahip. Elimizdeki şansı iyi kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tutku Educational Travel Başkanı Levent Oral ise, "İzmir, inanç turizmi için önemli değerlere sahip. Bunların iyi tanınmasını istiyoruz. Suudi Arabistan ve Vatikan nasıl bundan yararlanıyorlarsa, İzmir'de yararlanabilir. Bu 7 şehrin bilinirliğini artırmalıyız" dedi.

ULUSLARARASI TOPLANTI
İZMIR inanç turizminin gelişmesi için 'Yedi Kiliseler Tur Rotası Uluslararası İzmir Toplantısı' düzenlenecek. Tutku Educational Travel tarafından 20-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek toplantıya, İsviçre, Guatemala, Amerika, Kanada, Filistin, İsrail, Peru, İngiltere, Fransa, Güney Kore ve Ukrayna'dan katılımcılar gelecek. Bunların arasında üniversite profesörleri, kilise yöneticileri, seyahat acentaları yetkilileri ve basın mensupları yer alacak.

MERT ALPDÜNDAR

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