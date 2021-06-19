Turkuvaz Medya ünlü babaları buluşturacak

Turkuvaz Medya, yarın kutlanacak Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenliyor. Sabah Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim, çocuklarıyla ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonraki deneyimleri anlatacak.

İŞ İNSANLARI ANLATACAK

Yarın saat 13.00'te başlayacak etkinliğin açılış konuşmasını Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yapacak. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İş Dünyasında Baba Olmak' konulu panele Kiğılı Başkanı Abdullah Kiğılı, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz katılacak. Öğleden sonra ise sanatçı babalar Sabah ve Günaydın Köşe Yazarı İlker Gezici'nin moderatörlüğünde buluşacak. Alişan, Ozan Akbaba, Özgün, Serkan Çağrı ve Yunus Emre Yıldırımer iş ve özel hayat arasında kurdukları dengeyi izleyenlerle paylaşacak. Saat 15.00'te ise 'Spor Dünyasında Baba Olmak' panelinde Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve milli güreşçi Rıza Kayalp, baba olduktan sonra spor hayatındaki değişiklikleri anlatacak. Etkinlik www. sabahbabalargunu.com websitesi ile Sabah'ın YouTube kanalı, Instagram sayfası ve SABAH TV'den canlı izlenecek.