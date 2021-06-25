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Haberler Ekonomi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne muz serası kuruldu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne muz serası kuruldu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ne muz serası kuruldu

25.6.2021

OSMANIYE Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon TL yatırımla Muz Serası Projesi'ni hayata geçiriyor. Daha önce 7.5 megavatlık GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımıyla dikkati çeken Osmaniye OSB, şimdi de hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinin içinde tarım yatırımı gerçekleştirecek. Birçok Türk sanayi şirketinin yanı sıra Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketlerinin de içinde yer aldığı Osmaniye OSB, sanayi odaklı yapısına rağmen hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile dikkati çekiyor. Osmaniye OSB, başlattığı "Muz Serası Projesi" ile Türkiye'nin ilk karma OSB'si olma yolunda ilerliyor.

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