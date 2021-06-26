Bankacılık sektöründe “yeşil dönüşüm” başladı

BANKACILIK sektörü çevre duyarlı yatırımların finansmanı ve sanayide yeşil dönüşümü desteklemek için kolları sıvadı. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, finansal kaynakları sadece kar amaçlı değil çevresel ve sosyal değer yaratma amacıyla kullanma imkânı tanıyan "etki yatırımı" için fon oluşturacaklarını duyurdu. Öztop, dünyada 1 trilyon dolara ulaşan, İngiltere başta olmak üzere gelişmiş birçok ülkede yükselen yatırım modelleri arasında yer alan etki yatırımcılığı ekosisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmak için aktif görev alacaklarını söyledi. Öztop, bu yılın ilk çeyreğinde "İlk çeyrekte 200 milyon lira tutarındaki Türkiye'nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık ettik" dedi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA