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TOKİ'de gurur günü: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konut teslim edilecek

TOKİ’nin 1 milyonuncu evi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek. TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yapılan o projeler...

07.07.2021, 09:05