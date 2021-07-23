Sevek mesire alanı gençlere iş kapısı oldu

DİCLE Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) destekleriyle oluşturulan Sevek mesire alanı yüzlerce gence iş kapısı araladı. Batman'ın Sason ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mesire alanında açılan işletmeler de yüzden fazla gence yeni iş kapısı oldu. İşletmeci Zeki Avcı, "Bize ait toprakları mesire alanına hibe ettik. Burada yapılan çalışmaların bitmesiyle ben, ağabeyim ve kardeşlerim 6 ay önce burada kendi bahçelerimizde 3 işletmeyi halkımıza açtık. Batman ve çevre illerden buraya gelen vatandaşlar serin bir ortamda piknik yapma fırsatı buluyor" dedi.

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