Gecikme zamları ve faizleri silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silineceğini bildirdi. Yılmaz, yapılandırmanın kapsamında, "sigorta, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar"ın olduğunu belirtti. Yılmaz, işverenlerin "e-Sigorta" yoluyla kurumca verilen şifreler üzerinden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerini, 4/B sigortalıları ile primini kendi ödeyen ek-5 ve ek-6 sigortalıların ise "e-Devlet" üzerinden başvurabileceklerini aktararak, "Yapılandırma için son başvuru tarihimiz 31 Ağustos 2021. İhya için 1 Kasım 2021, gelir testi için 30 Kasım 2021. İlk taksit için son ödeme süremiz 1 Kasım 2021." diye konuştu.

2'ŞER AYLIK TAKSİTLERLE

Yılmaz, yapılandırmanın avantajlarını şöyle açıkladı: "Daha öncekilerde olduğu gibi 7326 sayılı yapılandırmada da kurum alacaklarımızın tamamının gecikme zammı ve gecikme faizleri siliniyor. Bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleriyle (Yİ-ÜFE) güncellenen tutarlar ödenecektir. Bu ödenecek tutarın peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir. İki taksit ödenmesi halinde yüzde 50'si silinecektir. İdari para cezalarımızın borç aslının yüzde 50'si silinecektir. Ödemeler peşin ve taksitli kredi kartıyla yapılabilecektir."

CİDDİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR

YILMAZ, bu yapılandırmanın çok ciddi fırsatlar sağladığını vurgulayıp "Biz bu kapsamda bütün borçlularımızın, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Bağ-Kurlularımızın, primini kendi ödeyenlerin tamamının bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz." dedi. Borçlarını yapılandıran sigortalı ve işverenlerin borçlarını peşin öderlerse "borcu yoktur" yazısı alabileceklerini vurgulayan Yılmaz, "Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksidin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine 'borcu yoktur.' yazısı alabilecekler. 4/B sigortalılarının borçlarını ödememeleri halinde, hizmetleri durdurularak, borçları silinecek" diye konuştu.