Malatya'da icradan satılık daire

Mahkeme Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan 391 metrekare dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin şehir merkezine yaklaşık 500,00 m mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 13:40 belirlendi.