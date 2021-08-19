Mahkeme Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan 391 metrekare dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin şehir merkezine yaklaşık 500,00 m mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 03.11.2021 13:40 belirlendi.
Malatya'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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