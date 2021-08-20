BATIÇİM’de yeni dönem hızlı başladı

İzmir ve Ege Bölgesi'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş'deki (Batıçim) hisse satışının, Rekabet Kurulu tarafından onaylanmasının ardından taraflar anlaşmaya imza koydu. Türkiye'nin maden, enerji ve turizm sektörlerinin köklü kuruluşlarından Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş, Batıçim'in yüzde 30.0247 hissesine sahip oldu. Devir sonrasında Batıçim yönetimi de değişti. Satışla, Bükey, Günel, Egeli ve Grebene ailelerinin sahip olduğu toplam yüzde 30.0247 A ve B grubu hisse, Çiftay İnşaat'ın oldu. Satılan hisselerin devir değeri 95 milyon dolar olarak açıklandı.

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Batıçim Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Çiftay İnşaat A.Ş.'nin sahibi Aydın Ailesi'nden Sabit Aydın getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülant Candaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök olarak belirlendi. Hisse devri ve yönetim değişikliği sonrası İzmir'de devir teslim töreni düzenlendi. Törene Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, Çiftay hissedarlarından Serkan Aydın, Çiftay Yönetim Kurulu Başkanı ve Batıçim Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülant Candaş, Çiftay Ailesi'nin üyeleri ile Batıçim'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mustafa Bükey, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Bülent Egeli ve diğer hisse devreden ailelerin üyeleri katıldı.

Sabit Aydın, törende Ege'nin yatırım incisi Batıçim'i çok daha iyi noktalara getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yatırımımız sadece bizler ve ailemiz için değil, bölge ekonomisi için de büyük anlam taşıyor" dedi. Serkan Aydın da Batıçim ile birlikte yeni bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, "Böylelikle şirketimizin kurucusu babamız Ziya Aydın'ın hayalini de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.