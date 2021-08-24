Şanlıurfa'da icradan satılık daire

Mahkeme Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi. Daireni 4 oda, 1 salon, antre, hol , mutfak, tuvalet, banyo ve 2 adet balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 28.09.2021 10:15 belirlendi.