Mahkeme Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi. Daireni 4 oda, 1 salon, antre, hol , mutfak, tuvalet, banyo ve 2 adet balkondan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 28.09.2021 10:15 belirlendi.
Şanlıurfa'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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