Genç yatırımcıdan parlak fikir

İzmirli genç yatırımcı Gencer Genç, başta lüks otomobiller olmak üzere tüm araçlarda kullanılan ancak kaza ve çürüme gibi durumlarda tamiri mümkün olmayan parlak nikelajlı aksamları, kurduğu tesiste yeniden hayata döndürüyor. Ülkemizde onarımı mümkün olmadığı için her seferinde yurtdışından getirilmek zorunda olan parçalar, Genç'in firması GES Otomotiv tarafından ilk kez denenen tamir yöntemiyle yeniden kullanılma şansına sahip olurken, İzmirli yatırımcı, "İlk bakışta göze çarpmayan bu parçalar yüzünden ciddi rakamlarla milli servetimiz yurt dışına gidiyor. Bizim hayata geçirdiğimiz bu sistem ile yakın gelecekte 100 ila 150 milyon dolar civarında bir para artık ülkemizde kalacak" dedi.

GALERİCİLİKLE BAŞLADI

İş dünyasına ilk olarak otomobil galericisi olarak giren Gencer Genç, bir süre bu işle meşgul olduktan ikinci el otomobil sektöründe firma sayısının giderek artması üzerine geri dönüşüm sektörüne dümen kırdı.

Teşvik şartlarının daha iyi olduğu Manisa'da tesis kuran Genç, araçların biten akülerinin yeniden ekonomiye kazandırılması için çalışmalara başladı. Genç, bundan sonraki gelişmeleri ise şöyle anlattı:

MANİSA'DA TESİS KURDU

"Araştırmalarımız sonucu Türkiye'de araçların ön panjur, tampon, kapı ve pencere kenarı gibi bölümlerinde kullanılan nikelajlı parça tamirinin yapılamadığını, uygulama yapılan parçaların da çok kısa sürede bozulduğunu gördük. Üstelik son derece ince ve narin bu parçaların tamamına yakını yurt dışından ithal ediliyordu ve gerçekten çok pahalıydı. Biz de bu konuya kafa yormaya başladık. Manisa'daki tesisimizde arkadaşlarımız aylar süren uğraşlar sonucu bu parçaları tamir ederek iskeletlerini gerçek anlamda bozulmayan nikelajla yeniden hayata döndürmeyi başardı."

TALEPLERE YETİŞEMİYOR

İş potansiyallerinin inanılmaz bir hızla yükseldiğini belirten genç yatırımcı, "Aynı zamanda geri dönüşüm işi yaptığımız için ülkenin dört bir yanından topladığımız hasarlı nikelaj parçaları tesisimizde tamir ederek ekonomiye kazandırıyoruz. Özellikle ön panjur üzerinde bulunan nikelaj herhangi bir darbe yada kırılma durumunda komple panjurun kendisi ile değiştiriliyordu. Bu da özellikle lüks araçlarda 5 ile 30 bin TL maliyet demekti. Türkiye'de ilk kez bizim yaptığımız tamiratla hem yurt dışına bağımlılığımız azaldı, hem de tamir maliyeti 7 de 1 orana düştü. Kısa sürede potansiyelimiz o kadar genişledik ki, yedek parçacıların taleplerini karşılamakta zorlanır hale geldik. Artık bayilik vermeye başlayacağız. Yaptığımız işe yedek parça sektörünün yanı sıra sigorta şirketleri de büyük ilgi gösteriyor. Çünkü bizim hayata geçirdiğimiz yöntem firmalara hem para hem de büyük zaman kazandırıyor. Milli servet de ülkemizde kalıyor" diye konuştu.

ALMANYA'YA İHRACAT

Genç, araçlarda birçok insanın dikkatinden kaçan bu parçaların yenilenmesi ve ithalatının ciddi ölçüde milli servetin yurtdışına çıkmasına neden olduğunu belirterek "Bu kısa vadede 100, orta ve uzun vadede 150 milyon dolar gibi bir paranın ülkemizde kalması demek. Ayrıca Almanya'dan bu konuda davet aldık. Kısa bir süre sonra dosyalarımızla Almanya'ya gideceğiz. Yıllardır Almanya'dan ithal ettiğimiz bu parçaları İzmir'den Almanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine ciddi bir katkıda daha bulunacağız" dedi.