Erzurum’da icradan satılık tarım arazisi

Mahkeme Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan 5.354,27 metrekare büyüklüğündeki tarım arazisi için satış kararı verdi. Arazinin bitişiğinde entegre tesisler bulunmasından dolayı arsa olarak da kullanılabilecek özellikte bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arazinin satış tarihi olarak 17.11.2021 10:30 belirlendi.