İzmir’e 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer

Küresel kruvaziyer turizminin en büyük buluşması olan ABD Miami'deki Seatrade Cruise Global Fuarı'nda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) standında Türkiye ve Türk limanları tanıtıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası adına İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Port Kuşadası ve Galataport İstanbul'un yine gelecek yıl için çok sayıda rezervasyon aldığını, bu ay Costa firmasının İzmir'e bir seferinin söz konusu olduğunu açıkladı. Fuarda, 2022 ve sonrasında ülkemize daha fazla yolcu gemisi gelmesi için Türk heyeti görüşmeler yaptı.



TÜRKİYE PAY ALACAK

Seatrade Cruise Global'de "En iyi liman" kategorisinde finalist olan Galataport İstanbul'a da ödül verildi. Öztürk, Türkiye'nin Akdeniz pazarında vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu, kruvaziyer sektöründeki genişleme halkasından Türk limanlarının da pay alacağını belirterek, önde gelen kruvaziyer operatörü MSC'nin 2022 yılı bahar aylarından başlayarak Türkiye çıkışlı seferleri yeniden başlatma kararı aldığını dile getirdi. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü, Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Güngör de, "Ülkemizin öncü limanı Kuşadası'nda rekor seviyede bir büyüme bekliyoruz" dedi.

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