Mucizenin adresi Ege'de! İlk sırayı İzmir aldı: 90 can 400 kişiye nefes oldu

İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinin bu anlamda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kul, şunları kaydetti:



"Merkezin sorumluluk alanında bu yıl 1 Ocak ile 1 Kasım arasında 318 beyin ölümü bildirimi yapılmış, bu bildirimler sonucunda 90 kadaverik organ donörü elde edilmiş. Bu da 400 kişiye hayat vermiştir. Kadaverik organ bağışı açısından İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi, Türkiye genelindeki koordinasyon merkezleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayattayken organ bağışı beyanında bulunan ve kartlı bağış kaydı oluşturulan kişi sayısı, 2011 yılından beri ülkemizde 807 bin 24 kişidir. İzmir Bölge Koordinasyon Merkezimizde bu sayı 108 bin 407 olup yaklaşık yüzde 14'e tekabül etmektedir. Merkezimiz, kartlı bağış sayısı bakımından da Türkiye'deki bölge koordinasyon merkezleri arasında birinci sırada yer almaktadır."

"HASTA YAKINLARINA BİLGİLENDİRME KONUŞMASI YAPIYORUZ"



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Osman Savaş Karatepe de beyin ölümü tespiti yapılan hastanın yakınlarına organ bağışı konusunda bilgiler verildiğini söyledi.



Hasta yakınlarıyla görüşme yaparken ikna çalışması yapmadıklarını anlatan Karatepe, "Biz hasta yakınlarına bilgilendirme konuşması yapıyoruz. Hasta yakınlarına çekincelerini soruyoruz? Bazıları 'beyin ölümü gerçekleşti ama hastamızın kalbi atmaya devam ediyor' diyor. Ölümü kabullenmekte zorlanıyor. Biz beyin ölümünün tıbben ve hukuken bir ölüm olduğunu onlara anlatıyoruz ve kabullendiriyoruz. Dini nedenler ve vücut bütünlüğünün bozulması konusundaki çekinceleri konusunda böyle şeylerin olmadığı konusunda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.