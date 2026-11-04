Bergama il olmak için harekete geçti! Komisyon kuruldu





BAŞKAN ÇELİK: "BERGAMA EN GÜÇLÜ ADAY"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bu bizim için önemli bir kırılma noktası diye düşünüyorum. Sınırlarımızı bir tarif edecek olursak; Çandarlı Körfezi'ne denizden komşuluğumuz var, hemen Aliağa'ya komşuluğumuz var. Arkasından Bayramcılar köyümüz kısmından Manisa Yunusemre'ye komşuluğumuz var. Kınık ve Soma'ya komşuluğumuz var. İvrindi'ye komşuluğumuz var ve Burhaniye'deki bazı araziler ile birlikte Güneşli'den komşuluğumuz var. Demircidere kısmından Ayvalık'a komşuluğumuz var. Sağancı tarafından baktığımızda da Dikili'ye komşuluğumuz var. Çevremize baktığımızda aslında Jeopolitik ve stratejik olarak değerlendirdiğimizde denize belli bir mesafede olan bir merkezde yaşıyoruz. Nüfusumuz 100 binin üzerinde. İl olması için önerilen ilçeler arasında değerlendirdiğimiz zaman, onlarla kıyaslandığımızda çok daha değer atfeden bir konumdayız" dedi.