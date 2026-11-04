Bergama il olmak için harekete geçti! Komisyon kuruldu

Bergama Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik başkanlığında toplandı. Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, AK Parti, MHP ve YENİ Parti gruplarının ortak mutabakatıyla Bergama'nın il yapılmasına yönelik stratejik eylem planı onaylandı. Alınan kararla oluşturulan 5 kişilik çalışma komisyonu; ilçenin ekonomik, coğrafi, tarihi ve demografik avantajlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ve siyasi partilerin genel merkezlerine sunacak.
BAŞKAN ÇELİK: "BERGAMA EN GÜÇLÜ ADAY"
Konuyla ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, "Bu bizim için önemli bir kırılma noktası diye düşünüyorum. Sınırlarımızı bir tarif edecek olursak; Çandarlı Körfezi'ne denizden komşuluğumuz var, hemen Aliağa'ya komşuluğumuz var. Arkasından Bayramcılar köyümüz kısmından Manisa Yunusemre'ye komşuluğumuz var. Kınık ve Soma'ya komşuluğumuz var. İvrindi'ye komşuluğumuz var ve Burhaniye'deki bazı araziler ile birlikte Güneşli'den komşuluğumuz var. Demircidere kısmından Ayvalık'a komşuluğumuz var. Sağancı tarafından baktığımızda da Dikili'ye komşuluğumuz var. Çevremize baktığımızda aslında Jeopolitik ve stratejik olarak değerlendirdiğimizde denize belli bir mesafede olan bir merkezde yaşıyoruz. Nüfusumuz 100 binin üzerinde. İl olması için önerilen ilçeler arasında değerlendirdiğimiz zaman, onlarla kıyaslandığımızda çok daha değer atfeden bir konumdayız" dedi.
UNESCO Dünya Mirası bir şehir olması sebebiyle Bergama'nın kültürel miras anlamında da önemli bir varlığa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, "Ben inanıyorum ki Bergama il olma yolunda ilerleyecektir. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte hareket edip Bergama nasıl il olmalı ve adımları nasıl atılmalı bunun üzerinde çalışacağız '' diye konuştu.
Bergama Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Tahir Erdoğan ise yapığı konuşmada ''Biz MHP olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en sonuna kadar yerine getireceğiz. Zaten 100 il ve 1000 ilçe önerisi genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmiştir. Komisyonun hazırlayacağı raporu ve bizlerin hazırlayacağı raporu, müşterek raporları partimizin en üst seviyesine ulaştırıp gerekli olan çalışmaları yapacağımızı buradan sizlere, meclisimize ve değerli haziruna iletiyorum '' dedi.
Bergama Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Serkan Bölükoğlu da, binlerce yıllık geçmişe sahip Bergama'nın tarih boyunca bölgenin yönetsel ve kültürel merkezi olduğunu vurguladı. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kurulan serbest bölge ve UNESCO Dünya Kültür Mirası unvanı sayesinde ilçenin sanayi, ihracat ve turizm alanında büyük bir ivme kazandığını belirten Bölükoğlu, siyaset üstü anlayışla alınan karara tam destek verdiklerini söyledi.