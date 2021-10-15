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Haberler Ekonomi Bareks’ten çevreci yeni bir yatırım daha

Bareks’ten çevreci yeni bir yatırım daha

Bareks’ten çevreci yeni bir yatırım daha

15.10.2021

İZMİR Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi'nde faaliyetlerini yürüten Bakioğlu Holding şirketlerinden Polietilen Film Üreticisi Bareks, yeni fabrika ve çevreci MDO PE hat yatırımlarını tamamlayarak üretim kapasitesini arttırdı. Yürüttüğü sürdürülebilirlik ve çevre politikaları ile karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Bareks; yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve daha az kaynak tüketen ambalaj çözümleri konusunda devam eden çalışmaları kapsamında önemli bir adım atarak; MDO (Machine Direction Orientation- Makine Yönü Oryantasyonu) özellikli "blown film" hattı yatırımını devreye aldı. Bareks; çevreci yeni yatırımı ile Menemen Serbest Bölge'den ihracat yapacak.
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