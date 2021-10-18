Adnan Menderes Barajı’ndan 2 milyar 222 milyonluk katkı

AYDIN'DA, 2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, geçen sürede ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. 141 yıl önce Osmanlı döneminde gündeme gelmesine rağmen, bürokratik engeller yüzünden hayata geçirilemeyen barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Çine Adnan Menderes Barajı'nın, ülke ekonomisine 2 milyar 222 milyon liranın üzerinde katkı sağladığını söyledi.

■ İHSAN KARATAŞ