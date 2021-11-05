Tuhafiyeciliği bıraktı yılda 7 ton bal üretiyor

SAMSUN'UN Terme ilçesinde başlayan arıcılık hobisi Sivas'ın Ulaş ilçesinde tutkuya dönüşen 40 yaşındaki Yücel Toraman, rekoltesini yıllık ortalama 7 tona çıkardığı çiçek balını Türkiye'nin çeşitli şehirlerine pazarlıyor. Toraman, Terme'de 23 yıl önce sadece ailesinin bal ihtiyacı için 5 kovanla hobi amaçlı arıcılığa başladı. O yıllarda tuhafiyecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Toraman, 6 yılda kovan sayısını 180'e çıkardı.

400 KOVANIMIZ VAR

ZAMANLA tutkuya dönüşen arıcılığı Sivas'ta sürdüren ve tuhafiyeciliği bırakan Toraman, devlet desteğini de arkasına alarak kovan sayısını ve bal üretimini artırdı. Toraman, arıcılık tutkusunun önüne geçemeyince tamamen bu işe odaklandığını, aşka dönüşen mesleğini 17 yıldır Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyünde sürdürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 45 yaşın altındaki girişimcilere tanıdığı Genç Çiftçi Projesi'nden 30 bini hibe olmak üzere 60 bin lira destek aldığını anlatan üretici Toraman, şöyle devam etti: "Bu yıl devletimizin ekipman desteğinden yararlanarak 50 kovan, 50 propolis tuzağı, bal sır alma tezgahı, güneş paneli ve bal sağma makinesi aldık. Bu köye 180 kovanla gelmiştik, 400 kovana kadar yükselttik. İnşallah kovan sayımızı yükseltmeye devam edeceğiz."