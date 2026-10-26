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Haberler İzmir İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAM TARİFESİ! Hangi araç 1 kuruş, hangisi ücretsiz? Gece vapur saatleri saat kaçta? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı...

İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAM TARİFESİ! Hangi araç 1 kuruş, hangisi ücretsiz? Gece vapur saatleri saat kaçta? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 29 Ekim’de kentin toplu ulaşım haritası sil baştan yenilendi. ESHOT, Metro, Tramvay ve Deniz ulaşımında binişler 1 kuruşa indirilirken, İZBAN ise gün boyu 0 TL oldu! Üstelik gece kutlamalarından dönecek vatandaşlar için Karşıyaka-Alsancak hattında Baykuş sefer saatleri açıklandı. İşte 29 Ekim İzmir ulaşım tarifesinin tüm merak edilen ayrıntıları

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı meclis kararı doğrultusunda ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT seferlerinde biniş ücreti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 kuruş olacak.

İZBAN ise Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Otobüs ve raylı sistem seferleri artırılırken, gece vapur seferleri de düzenlenecek.



METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ

29 Ekim Perşembe günü otobüs sefer saatleri güncellenerek, ek seferlerle desteklenecek. İzmir Metrosu'nda seferler 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada, 06.30-20.00 arasında 5 dakikada, 20.00-00.20 arasında ise 10 dakikada bir yapılacak.

Konak Tramvayı'nda 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakikada, 11.00-19.30 arasında 6 dakikada, 19.30-00.00 arasında 7,5 dakikada, 00.00-00.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında mevcut sefer programı uygulanacak.



29 EKİM GECESİ BAYKUŞ SEFERLERİ DÜZENLENECEK

İZDENİZ, bayram günü hafta sonu sefer tarifesiyle hizmet verecek. İskelelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yedek gemiler hazır bekletilecek. 29 Ekim Perşembe'yi 30 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Baykuş seferleri de düzenlenecek.

İlk seferde vapur, Karşıyaka'dan saat 23.45'te hareket ederek 00.05'te Alsancak'tan kalkacak ve 00.20'de Karşıyaka'ya ulaşacak. İkinci seferde ise Karşıyaka'dan saat 00.45'te hareket edecek olan vapur, 01.05'te Alsancak'tan kalkarak 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.

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