İZMİR'DE 29 EKİM BAYRAM TARİFESİ! Hangi araç 1 kuruş, hangisi ücretsiz? Gece vapur saatleri saat kaçta? ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı...

Konak Tramvayı'nda 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakikada, 11.00-19.30 arasında 6 dakikada, 19.30-00.00 arasında 7,5 dakikada, 00.00-00.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında mevcut sefer programı uygulanacak.

İlk seferde vapur, Karşıyaka'dan saat 23.45'te hareket ederek 00.05'te Alsancak'tan kalkacak ve 00.20'de Karşıyaka'ya ulaşacak. İkinci seferde ise Karşıyaka'dan saat 00.45'te hareket edecek olan vapur, 01.05'te Alsancak'tan kalkarak 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.