TOKİ Konya Ardıçlı çekiliş sonuçları belli oldu mu? 2022 TOKİ kura sonuç sorgulama...

TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce kişi TOKİ'nin Ardıçlı mahallesindeki konutları için başvuruda bulunmuştu. Bugün canlı yayında TOKİ'nin kura sonucu gerçekleşti. TOKİ Konya Selçuklu için başvurular 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki 2022 TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesi'nde satışa sunulan konutların "Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura " çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın ile gerçekleşti. Sonuçlar TOKİ'nin sayfası üzerincen sorgulanabilecek.

Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edildi.

TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARDIÇLI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öncelikle konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması gibi şartlar aranacaktır. (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında).

Ayrıca başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır. Başvuran kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir ve birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki şartları sağlayan vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında) başvurmuş oldukları kategori ile ilgili "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" ni imzalayacaklar.